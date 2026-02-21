Зеленский рассказал о проблемах ВСУ в зоне СВО

Владимир Зеленский признал, что Вооружённые силы Украины сталкиваются с перебоями в работе терминалов спутниковой связи Starlink.
В интервью агентству France-Presse он заявил, что есть проблемы и вызовы, и поручил министру обороны Михаилу Федорову принять все возможные меры.
Ранее Федоров призвал украинских военных верифицировать терминалы, чтобы они могли продолжать работу после возможных блокировок.
Ранее сообщалось, что российские военные использовали систему спутниковой связи Starlink, чтобы вводить противника в заблуждение.
