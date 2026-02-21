Американский лидер Дональд Трамп вновь обвинил Европу в выборе неверного пути. Он считает, что в странах ЕС господствует «либеральная демократия». С этим утверждением согласился спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Однако, он выделил три страны Европы, которые можно отнести к числу «патриотических» государств. Это Венгрия, Словакия и Чехия. Об этом глава РФПИ написал в соцсети Х.