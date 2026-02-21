Ричмонд
Дмитриев отнёс три страны Европы к «патриотическим» государствам: кто выделяется на фоне остальных

Дмитриев оценил патриотизм Венгрии, Словакии и Чехии на фоне остальной Европы.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп вновь обвинил Европу в выборе неверного пути. Он считает, что в странах ЕС господствует «либеральная демократия». С этим утверждением согласился спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Однако, он выделил три страны Европы, которые можно отнести к числу «патриотических» государств. Это Венгрия, Словакия и Чехия. Об этом глава РФПИ написал в соцсети Х.

По словам спецпредставителя главы государства, Будапешт активно борется за свой народ. В это время руководство ЕС и Украина «мешают» венгерским выборам, указал Дмитриев.

«Это правда. Либеральная бюрократическая Европа. Патриотичная Венгрия, Чехия и Словакия», — заявил Кирилл Дмитриев в ответ на речь Дональда Трампа.

Глава РФПИ также высмеял президента Финляндии Александра Стубба. По мнению спецпредставителя российского лидера, он не способен адекватно оценивать масштаб больших цифр и временные категории.

