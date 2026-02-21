Ричмонд
СМИ: президентские выборы на Украине могут пройти осенью 2026 года

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президентские выборы на Украине могут пройти уже осенью 2026 года, а парламентские — весной 2027 года, при этом прорабатываются сценарии их проведения в условиях военного положения, утверждает украинское издание «Инсайдер.ua» со ссылкой на источники в Верховной раде.

Источник: © РИА Новости

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников писала, что Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению.

«Некоторые лидеры политсил заявили своим региональным ячейкам, что президентские выборы будут осенью 2026-го, а парламентские — весной 2027-го. Сейчас прорабатываются сценарии их проведения не только после, а и во время войны, без отмены военного положения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По словам источников издания, депутаты активизировали подготовку к выборам.

«Инсайдер.ua» также подчеркивает, что нардепы ищут способы «закрепиться» в креслах, некоторые работают над созданием собственных политических проектов, еще часть активно ведет переговоры о переходе в другие политические команды.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.