Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский принял участие в заседании Совбеза после переговоров в Женеве

Помощник главы российского государства Владимир Мединский принял участие в заседании Совбеза после переговоров в Женеве.

Помощник главы российского государства Владимир Мединский принял участие в заседании Совбеза после переговоров в Женеве.

Об этом пишет пресс-служба Кремля.

В начале мероприятия президент России Владимир Путин поприветствовал участников заседания.

«Делегацию (на переговорах. — RT) возглавлял Владимир Ростиславович. Хотел бы предоставить ему слово», — сказал российский лидер.

Ранее Мединский доложил Путину о ходе переговоров в Женеве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что новых контактов с США после консультаций по Украине пока не было.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше