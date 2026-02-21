Помощник главы российского государства Владимир Мединский принял участие в заседании Совбеза после переговоров в Женеве.
Об этом пишет пресс-служба Кремля.
В начале мероприятия президент России Владимир Путин поприветствовал участников заседания.
«Делегацию (на переговорах. — RT) возглавлял Владимир Ростиславович. Хотел бы предоставить ему слово», — сказал российский лидер.
Ранее Мединский доложил Путину о ходе переговоров в Женеве.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что новых контактов с США после консультаций по Украине пока не было.
