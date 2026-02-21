Бессент заявил, что не был связан с фондом Сороса*

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что его работа на миллиардера Джорджа Сороса была исключительно в сфере инвестиций и не была связана с его фондом Open Society Foundations* («Открытое общество»*, фонд признан нежелательной организацией в России).
«Моя работа у него была связана с инвестиционным направлением, а не с фондом, и эти направления держали очень строго отдельно друг от друга», — сказал Бессент в интервью каналу Fox News.
В России «Открытое общество»* и «Открытое общество — фонд содействия»* Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
* Признан нежелательной организацией в России.