Бессент заявил, что не был связан с фондом Сороса*

Бессент заявил, что он работал на Сороса в сфере инвестиций и не связан с фондом.

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что его работа на миллиардера Джорджа Сороса была исключительно в сфере инвестиций и не была связана с его фондом Open Society Foundations* («Открытое общество»*, фонд признан нежелательной организацией в России).

«Моя работа у него была связана с инвестиционным направлением, а не с фондом, и эти направления держали очень строго отдельно друг от друга», — сказал Бессент в интервью каналу Fox News.

В России «Открытое общество»* и «Открытое общество — фонд содействия»* Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

* Признан нежелательной организацией в России.

