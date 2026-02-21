Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент потребовал от стран соблюдать торговые сделки с США, несмотря на отмену пошлин

Глава Минфина США Скотт Бессент призвал иностранных партнёров соблюдать достигнутые с Вашингтоном торговые договорённости, несмотря на решение Верховного суда, лишившее президента Дональда Трампа полномочий вводить импортные пошлины на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

Глава Минфина США Скотт Бессент призвал иностранных партнёров соблюдать достигнутые с Вашингтоном торговые договорённости, несмотря на решение Верховного суда, лишившее президента Дональда Трампа полномочий вводить импортные пошлины на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

В эфире Fox News он подчеркнул, что страны должны «соблюдать свои договорённости и двигаться вперед».

Суд признал такие действия Трампа незаконными, на что президент отреагировал, назвав вердикт «позором», и анонсировал запасной план, включая введение глобальной 10-процентной пошлины.

Ранее сообщалось, что торговые партнёры США ожидают, что Дональд Трамп после решения Верховного суда, отменившего его импортные пошлины, воспользуется другими законными механизмами для их замещения.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше