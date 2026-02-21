Бессент потребовал от стран соблюдать торговые сделки с США, несмотря на отмену пошлин

Глава Минфина США Скотт Бессент призвал иностранных партнёров соблюдать достигнутые с Вашингтоном торговые договорённости, несмотря на решение Верховного суда, лишившее президента Дональда Трампа полномочий вводить импортные пошлины на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.
В эфире Fox News он подчеркнул, что страны должны «соблюдать свои договорённости и двигаться вперед».
Суд признал такие действия Трампа незаконными, на что президент отреагировал, назвав вердикт «позором», и анонсировал запасной план, включая введение глобальной 10-процентной пошлины.
Ранее сообщалось, что торговые партнёры США ожидают, что Дональд Трамп после решения Верховного суда, отменившего его импортные пошлины, воспользуется другими законными механизмами для их замещения.
