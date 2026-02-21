Посол США считает, что Израиль мог бы претендовать почти на весь Ближний Восток

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Посол США в Израиле Майк Хакаби полагает, что в соответствии с Библией Израиль мог бы претендовать почти на весь Ближний Восток.
Американский журналист Такер Карлсон попросил дипломата прокомментировать 15-ю главу книги Бытия, в которой говорится, что Бог даровал потомству Авраама землю от Нила до Евфрата. Интервьюер спросил у Хакаби, означает ли это, по его мнению, что у Израиля есть право практически на весь Ближний Восток. «Было бы хорошо, если бы они забрали все это», — ответил посол.
Карлсон ранее сообщил британской газете Daily Mail, что подвергся допросу при вылете из Израиля, который он посещал 18 февраля для записи интервью с Хакаби.