Орбан: Венгрия будет блокировать выдачу денег Киеву из-за «Дружбы»

Государство продолжит препятствовать украинскому военному кредиту на €90 млрд, заявил премьер-министр страны.

БУДАПЕШТ, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Венгрии продолжит блокировать выделение Евросоюзом Украине €90 млрд, пока та не перестанет препятствовать транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Объявление! Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод “Дружба”, Венгрия продолжит блокировать украинский военный кредит на €90 млрд. Нас нельзя шантажировать!» — написал Орбан в X.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о том, что Будапешт заблокировал выдачу Украине военного кредита от ЕС в размере €90 млрд.

