Орбан: Венгрия будет блокировать выдачу денег Киеву из-за «Дружбы»

БУДАПЕШТ, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Венгрии продолжит блокировать выделение Евросоюзом Украине €90 млрд, пока та не перестанет препятствовать транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Объявление! Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод “Дружба”, Венгрия продолжит блокировать украинский военный кредит на €90 млрд. Нас нельзя шантажировать!» — написал Орбан в X.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о том, что Будапешт заблокировал выдачу Украине военного кредита от ЕС в размере €90 млрд.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше