Россия и КНР обсудили с Гросси проблемы иранского ядерного досье

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по иранским военным и правительственным объектам, чтобы принудить его заключить ядерную сделку. Сам Трамп в пятницу, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.