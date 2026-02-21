Ричмонд
Россия и КНР обсудили с Гросси проблемы иранского ядерного досье

Ульянов: РФ и КНР обсудили с Гросси проблемы иранского ядерного досье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Постпреды РФ, КНР и Ирана на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отметили важность политико-дипломатического урегулирования проблем с иранским ядерным досье, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по иранским военным и правительственным объектам, чтобы принудить его заключить ядерную сделку. Сам Трамп в пятницу, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.

Газета «Известия» пишет, что встреча по теме иранского ядерного досье постпреподов трех стран — России, Китая и Ирана — с Гросси прошла в Вене 18 февраля.

«Особый акцент был сделан на необходимости исключительно политико-дипломатического урегулирования всех существующих проблем в этом контексте. Такого рода сотрудничество дипмиссий трех стран здесь будет продолжено», — сказал Ульянов газете.

Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и определят дату третьего раунда переговоров.

