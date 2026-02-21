Суд в Москве обратил в доход государства имущество «Сирена-Трэвел»

Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации и обратил в доход государства имущество собственников оператора систем бронирования «Сирена-Трэвел».
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на участника процесса.
«Иск удовлетворён в полном объёме», — проинформировал источник агентства.
Слушания прошли в закрытом режиме.
Ранее агрохолдинг «Алтайагроснаб», созданный экс-руководителем Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андреем Фроловым, обратили в доход государства по решению Новосибирского областного суда.