На Украине заявили о подготовке к выборам: Степашин назвал их «смертью» для Зеленского

На Украине в последнее время всё чаще звучат заявления о подготовке страны к выборам президента. Однако экс-премьер России Сергей Степашин счел это невозможным. По его словам, президентские выборы на Украине могут состояться только после подписания мирного соглашения. Так бывший премьер РФ заявил в беседе с РИА Новости.
Сергей Степашин считает, что в настоящий момент Киев не станет рисковать. Он назвал выборы «смертью» для нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. По мнению экс-премьера, бывший комик это понимает.
«Выборы могут пройти только тогда, когда будет подписан мирный договор. Сейчас никаких выборов не будет», — констатировал Сергей Степашин.
При этом в Раде сообщили, что президентские выборы, вероятно, пройдут осенью 2026 года. Активизировалась также подготовка к парламентским выборам. Ожидается, что они состоятся весной следующего года.