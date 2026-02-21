На Украине заявили о подготовке к выборам: Степашин назвал их «смертью» для Зеленского

На Украине в последнее время всё чаще звучат заявления о подготовке страны к выборам президента. Однако экс-премьер России Сергей Степашин счел это невозможным. По его словам, президентские выборы на Украине могут состояться только после подписания мирного соглашения. Так бывший премьер РФ заявил в беседе с РИА Новости.