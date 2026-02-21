Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине заявили о подготовке к выборам: Степашин назвал их «смертью» для Зеленского

Экс-премьер Степашин счёл возможными выборы на Украине лишь после мирной сделки.

Источник: Комсомольская правда

На Украине в последнее время всё чаще звучат заявления о подготовке страны к выборам президента. Однако экс-премьер России Сергей Степашин счел это невозможным. По его словам, президентские выборы на Украине могут состояться только после подписания мирного соглашения. Так бывший премьер РФ заявил в беседе с РИА Новости.

Сергей Степашин считает, что в настоящий момент Киев не станет рисковать. Он назвал выборы «смертью» для нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. По мнению экс-премьера, бывший комик это понимает.

«Выборы могут пройти только тогда, когда будет подписан мирный договор. Сейчас никаких выборов не будет», — констатировал Сергей Степашин.

При этом в Раде сообщили, что президентские выборы, вероятно, пройдут осенью 2026 года. Активизировалась также подготовка к парламентским выборам. Ожидается, что они состоятся весной следующего года.