Зеленский: и Россия, и США требуют вывести ВСУ из Донбасса

AFP добавляет, что трехсторонние переговоры в Женеве не принесли никакого прогресса в решении территориального вопроса. При этом Москва указывает на неизбежность взятия Донбасса российскими войсками в случае, если Киев откажется вывести оттуда ВСУ. В тот же день в разговоре с японским агентством Kyodo ~Зеленский вновь отказался оставлять контролируемую территорию~. По его словам, Киев готов разговаривать с Москвой только на основе принципа «стоим, где стоим».