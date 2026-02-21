INSIDER UA: президентские выборы на Украине могут пройти осенью

Журналисты INSIDER UA, ссылаясь на источники в Верховной раде, пишут, что украинские депутаты начали подготовку в выборам главы государства.
«Некоторые лидеры политсил заявили своим региональным ячейкам, что президентские выборы будут осенью 2026-го, а парламентские — весной 2027-го», — указано в публикации.
При этом парламентарии прорабатывают сценарии проведения голосования и во время боевых действий, без отмены военного положения.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал отправить Владимира Зеленского в отставку после публикации доклада американского конгресса о коррупционной схеме в «Энергоатоме».
* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.