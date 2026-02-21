Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия выдвинула условия для поддержки кредита Украине на 90 млрд евро от ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выделение Украине военного займа в 90 миллиардов евро до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выделение Украине военного займа в 90 миллиардов евро до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

В видеообращении он подчеркнул, что никаких технических препятствий для поставок нет, и назвал остановку политическим решением и шантажом в преддверии выборов. Ранее посол Венгрии в ЕС выступил против выплаты.

Без этого кредита, по данным Financial Times, Украине грозит финансовый коллапс уже во втором квартале. Еврокомиссия может привлечь средства из бюджета ЕС только при единогласной поддержке всех 27 стран.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала выделение критически важного кредита Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро, поставив страну на грань финансовой катастрофы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше