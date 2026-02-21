Венгрия выдвинула условия для поддержки кредита Украине на 90 млрд евро от ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выделение Украине военного займа в 90 миллиардов евро до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».
В видеообращении он подчеркнул, что никаких технических препятствий для поставок нет, и назвал остановку политическим решением и шантажом в преддверии выборов. Ранее посол Венгрии в ЕС выступил против выплаты.
Без этого кредита, по данным Financial Times, Украине грозит финансовый коллапс уже во втором квартале. Еврокомиссия может привлечь средства из бюджета ЕС только при единогласной поддержке всех 27 стран.
Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала выделение критически важного кредита Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро, поставив страну на грань финансовой катастрофы.
