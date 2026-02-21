Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-принца Эндрю хотят исключить из очереди на престол из-за дела Эпштейна

Правительство Великобритании рассматривает законопроект об исключении бывшего принца Эндрю, младшего брата короля Карла III, из линии престолонаследия. Об этом сообщает «Би-би-си». В настоящее время Маунтбеттен-Виндзор занимает восьмое место в очереди на трон.

Исключение Эндрю из очереди на престол поддержали в правящей Лейбористской партии и Шотландской национальной партии. Лидер оппозиционных консерваторов Кеми Баденок призвала дождаться завершения расследования.

Инициатива возникла на фоне скандала, связанного с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальном насилии над несовершеннолетними. 19 февраля в доме принца прошли обыски, сам он был задержан, а позже отпущен. Король Карл III выразил поддержку следствию и пообещал содействие. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на рассекреченные архивы, принц Эндрю мог не просто дружить с финансистом, но и передавать ему конфиденциальную информацию.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
Читать дальше