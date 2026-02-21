Неизвестные похитили сыновей украинских воров в законе на Бали

Двое мужчин, которые являются сыновьями украинских криминальных авторитетов, были похищены на курорте Бали. Об этом информирует украинское издание «Ракурс».
Речь идёт о Ермаке Петровском и Игоре Комаровском. Сообщается, что Петровский смог сбежать от похитителей, а Комаровский находится в заложниках. В публикации сказано, что похитители требуют у его родителей выкуп в размере 10 млн долларов. Также сообщается, что заложник был избит.
Издание пишет, что Петровский и Комаровский могут быть причастны к деятельности украинских колл-центров, при помощи которых мошенники выманивают у россиян деньги.
Ранее сообщалось, что на территории Украины действует более 120 колл-центров, нацеленных на вовлечение подростков и пенсионеров в РФ в терроризм. Эти колл-центры курируют СБУ и ГУР.
Также сообщалось, что мошеннический колл-центр в Бердянске закрылся благодаря приходу России. Злоумышленники успели украсть у российских граждан 85 млн рублей.
Тем временем стало известно, что троица друзей из квартиры в Петербурге администрировала колл-центр украинских мошенников.