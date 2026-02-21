Неизвестные похитили сыновей украинских воров в законе на Бали

Речь идёт о Ермаке Петровском и Игоре Комаровском. Сообщается, что Петровский смог сбежать от похитителей, а Комаровский находится в заложниках. В публикации сказано, что похитители требуют у его родителей выкуп в размере 10 млн долларов. Также сообщается, что заложник был избит.