БПЛА ВСУ атаковали один из объектов в Удмуртии

«Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие», — написал Бречалов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на месте работают все оперативные службы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше