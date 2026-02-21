Ричмонд
БПЛА ВСУ атаковали один из объектов в Удмуртии

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали один из объектов в Удмуртии, есть повреждения и пострадавшие, сообщил глава республики Александр Бречалов.

Источник: © РИА Новости

«Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие», — написал Бречалов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на месте работают все оперативные службы.

