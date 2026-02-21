Axios: США начали испытания дронов-камикадзе для массового производства

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Военное ведомство США приступило к испытаниям представленных на конкурс 25 частными компаниями прототипов беспилотников-камикадзе для массового производства. Об этом сообщил портал Axios.
По его данным, испытания проходят на базе сухопутных войск Форт-Беннинг (штат Джорджия, США). «Испытания продлятся до начала марта, они подвергнут небольшие и недорогие дроны и их производителей серьезным испытаниям, поскольку США пытаются извлечь уроки из войны на Украине», — говорится в статье.
Как заявил порталу генеральный директор Red Cat’s Teal Drones — одного из 25 участвующих в испытаниях производителей — Джефф Томпсон, приоритетное внимание представители Пентагона уделяют возможности организовать массовое производство. «Если вы не можете производить и поставлять их вовремя или в том случае, если вы, скажем, опаздываете на две недели, вы выбываете из игры», — указал он.
После завершения испытаний их победитель получит заказ на $150 млн для поставки прототипов.
В декабре 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство начинает реализацию программы «Доминирование дронов» по закупке сотен тысяч беспилотников-камикадзе в четыре этапа. Общий объем финансирования по ней составит $1 млрд. По его словам, вооруженные силы США закажут около 340 тыс. беспилотников в четыре этапа, первый из которых получил название Gauntlet. Согласно планам Пентагона, количество закупаемых дронов в каждой партии должно постепенно увеличиваться, а средняя цена за один беспилотник при этом снижаться.