Axios: США начали испытания дронов-камикадзе для массового производства

В декабре 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство начинает реализацию программы «Доминирование дронов» по закупке сотен тысяч беспилотников-камикадзе в четыре этапа. Общий объем финансирования по ней составит $1 млрд. По его словам, вооруженные силы США закажут около 340 тыс. беспилотников в четыре этапа, первый из которых получил название Gauntlet. Согласно планам Пентагона, количество закупаемых дронов в каждой партии должно постепенно увеличиваться, а средняя цена за один беспилотник при этом снижаться.