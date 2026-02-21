Венгрия заблокировала выделение Украине европейских средств: как долго будет действовать решение Орбана

Киев продолжает препятствовать транзиту российских ресурсов по нефтепроводу «Дружба». В связи с этим Венгрия блокирует выделение Евросоюзом средств Украине. Будапешт продолжит это делать до восстановления прежнего транзита нефти РФ по «Дружбе». С таким «объявлением» выступил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.
Стоит отметить, что члены ЕС 20 февраля из-за твердой позиции Будапешта не смогли договориться по выделению Киеву кредита. Премьер Венгрии призвал «не шантажировать» его страну.
«Объявление! Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод “Дружба”, Венгрия продолжит блокировать украинский военный кредит на 90 млрд евро», — предупредил Виктор Орбан.
Премьер также поделился своими опасениями по поводу конфликта на Украине. Он считает, что Европа может вынудить США выйти из переговорного процесса.