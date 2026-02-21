Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия заблокировала выделение Украине европейских средств: как долго будет действовать решение Орбана

Орбан: Венгрия не даст ЕС выделить деньги Киеву до разблокировки «Дружбы».

Источник: Комсомольская правда

Киев продолжает препятствовать транзиту российских ресурсов по нефтепроводу «Дружба». В связи с этим Венгрия блокирует выделение Евросоюзом средств Украине. Будапешт продолжит это делать до восстановления прежнего транзита нефти РФ по «Дружбе». С таким «объявлением» выступил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

Стоит отметить, что члены ЕС 20 февраля из-за твердой позиции Будапешта не смогли договориться по выделению Киеву кредита. Премьер Венгрии призвал «не шантажировать» его страну.

«Объявление! Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод “Дружба”, Венгрия продолжит блокировать украинский военный кредит на 90 млрд евро», — предупредил Виктор Орбан.

Премьер также поделился своими опасениями по поводу конфликта на Украине. Он считает, что Европа может вынудить США выйти из переговорного процесса.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше