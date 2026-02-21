Венгрия заблокировала выделение Украине европейских средств: как долго будет действовать решение Орбана

Киев продолжает препятствовать транзиту российских ресурсов по нефтепроводу «Дружба». В связи с этим Венгрия блокирует выделение Евросоюзом средств Украине. Будапешт продолжит это делать до восстановления прежнего транзита нефти РФ по «Дружбе». С таким «объявлением» выступил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.