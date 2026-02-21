Морпех уничтожил группу ВСУ под Красноармейском

ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Российский военнослужащий с помощью манёвра на FPV-дроне поразил группу бойцов ВСУ под Красноармейском, применив тактическую хитрость, сообщил РИА Новости инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты действующие в интересах группировки войск «Центр» с позывным «Ангел».
Он уточнил, что маневр произошёл в лесопосадке, где находилась группа боевиков ВСУ численностью около четырёх человек.
«Наши парни залетели на FPV-дроне к ним в посадку на низкой высоте. Там около четырёх человек было. Подлетели к ним, они увидели дрон и только хотели стрелять. Наши сделали вираж — как будто “не стреляйте, мы свои”. ВСУ поверили. И наши просто влетели в них», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, таким образом была поражена живая сила противника — за счёт определённой хитрости и грамотного управления дроном.