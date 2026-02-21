Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морпех уничтожил группу ВСУ под Красноармейском

РИА Новости: морпех FPV-дроном уничтожил группу ВСУ под Красноармейском.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Российский военнослужащий с помощью манёвра на FPV-дроне поразил группу бойцов ВСУ под Красноармейском, применив тактическую хитрость, сообщил РИА Новости инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты действующие в интересах группировки войск «Центр» с позывным «Ангел».

Он уточнил, что маневр произошёл в лесопосадке, где находилась группа боевиков ВСУ численностью около четырёх человек.

«Наши парни залетели на FPV-дроне к ним в посадку на низкой высоте. Там около четырёх человек было. Подлетели к ним, они увидели дрон и только хотели стрелять. Наши сделали вираж — как будто “не стреляйте, мы свои”. ВСУ поверили. И наши просто влетели в них», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, таким образом была поражена живая сила противника — за счёт определённой хитрости и грамотного управления дроном.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше