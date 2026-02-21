Механик-водитель ВС России обеспечил точный удар САУ по боевикам ВСУ

«Рядовой Заверуха первым заметил приближающиеся дроны, оперативно занял удобную огневую позицию и метким огнем уничтожил первый дрон, затем увидел заходящий на атаку второй дрон, дождался его приближение и также поразил его огнем из штатного вооружения», — говорится в сообщении Минобороны РФ.