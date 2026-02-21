Ограбивший ювелирный магазин в Москве был в маске с изображением Якубовича

В скором времени грабитель был задержан: им оказался 29-летний рецидивист. Мужчина свою вину признал полностью, ювелирные изделия нашли у него дома. Мужчина уже арестован. «Мужчина в момент ограбления был в маске с изображением Леонида Якубовича», — рассказал собеседник агентства.