Ограбивший ювелирный магазин в Москве был в маске с изображением Якубовича

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ограбивший ювелирный магазин на 1,8 миллиона рублей был в маске с изображением Леонида Якубовича, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что в понедельник вечером в ювелирный магазин на Свободном проспекте ворвался грабитель в маске, разбил витрину и похитил украшения на 1,8 миллиона рублей, а затем скрылся.
В скором времени грабитель был задержан: им оказался 29-летний рецидивист. Мужчина свою вину признал полностью, ювелирные изделия нашли у него дома. Мужчина уже арестован. «Мужчина в момент ограбления был в маске с изображением Леонида Якубовича», — рассказал собеседник агентства.