Эксперт объяснил побег ВСУ на одном из ключевых участков фронта

Военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что отступление подразделений ВСУ из части населённого пункта Бересток под Константиновкой в ДНР было вызвано угрозой окружения.
По его словам, с запада и востока села образовались «серьёзные клещи», которые могли сомкнуться в ближайшее время. Украинские военные, находившиеся на передовых позициях, отошли на запасные рубежи в Константиновке.
Марочко также связал отход с успехами российских сил непосредственно в районе Константиновки. Ранее эксперт сообщал, что часть Берестка перешла в серую зону.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о проблемах ВСУ в зоне СВО.
