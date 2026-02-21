Ричмонд
Эксперт объяснил побег ВСУ на одном из ключевых участков фронта

Военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что отступление подразделений ВСУ из части населённого пункта Бересток под Константиновкой в ДНР было вызвано угрозой окружения.

По его словам, с запада и востока села образовались «серьёзные клещи», которые могли сомкнуться в ближайшее время. Украинские военные, находившиеся на передовых позициях, отошли на запасные рубежи в Константиновке.

Марочко также связал отход с успехами российских сил непосредственно в районе Константиновки. Ранее эксперт сообщал, что часть Берестка перешла в серую зону.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о проблемах ВСУ в зоне СВО.

