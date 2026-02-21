23 вулкана и город, отстроенный после цунами: как протекает жизнь на курильском острове Парамушир

Парамушир — «широкий остров» в переводе с языка айнов. Это суровый и величественный край, где волны Тихого океана встречаются с водами Охотского моря, а изрезанная линия берега хранит память о древних катастрофах и человеческой стойкости. Около 300 км отделяют его от столицы Камчатского края, но здесь начинается особый мир — с действующими вулканами, которые дымят над чёрными пляжами, и с городом, пережившим трагедию разрушительного цунами. Как вулканы, океан и история сформировали облик одного из самых северных островов Курил и чем он живёт сегодня — в материале RT.