Захарова рассказала о препятствиях экспертам перед встречей в ООН

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что накануне неформальной встречи Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» в Нью-Йорке двум приглашённым экспертам были созданы препятствия для участия в мероприятии.
«Мистика или логистика? В Нью-Йорке 20 февраля прошла созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по “формуле Арриа”, посвящённая деструктивному влиянию западных СМИ на события вокруг Украины», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, этого заседания российская сторона ждала более трех лет. Предполагалось, что в нём примут участие норвежский политолог Гленн Дисен и итальянский журналист с российским гражданством Андреа Лучиди.
При этом, отметила она, Дисен не смог вылететь из Осло в Нью-Йорк, поскольку его рейс был отменён «по неназванной причине — и это при ясной погоде в обоих городах», причем, по ее словам, «в тот день это был единственный самолёт, которому не разрешили вылет из столичного аэропорта Норвегии».
Лучиди был задержан в Стамбуле и освобождён лишь за несколько часов до начала встречи, что едва не поставило под угрозу его участие.
Она отметила, что, несмотря на возникшие сложности, заседание состоялось, а приглашённые эксперты смогли донести до международной аудитории факты предвзятости западных СМИ при освещении конфликта и формирования антироссийских нарративов.
Ранее Россия неоднократно использовала формат «формулы Арриа» для обсуждения различных аспектов украинского кризиса и гуманитарной ситуации. «Формула Арриа» предполагает неформальные встречи членов Совбеза ООН с приглашёнными экспертами и представителями общественности. В последние годы Москва поднимала на подобных площадках вопросы, связанные с информационной политикой западных стран и освещением событий вокруг Украины.