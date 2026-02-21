МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран из-за угроз безопасности

«В связи с ростом напряженности и риском ухудшения ситуации в сфере безопасности всем гражданам Республики Сербия, находящимся в Исламской Республике Иран, рекомендуется как можно скорее покинуть страну», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
