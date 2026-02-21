Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран из-за угроз безопасности

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сербии рекомендовало гражданам республики, находящимся на территории Ирана, как можно скорее покинуть страну в связи с ухудшением обстановки в сфере безопасности.

Источник: Reuters

«В связи с ростом напряженности и риском ухудшения ситуации в сфере безопасности всем гражданам Республики Сербия, находящимся в Исламской Республике Иран, рекомендуется как можно скорее покинуть страну», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше