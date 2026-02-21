МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран «как можно скорее»

Сербское Министерство иностранных дел призвало граждан республики, находящихся в Иране, покинуть страну.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал граждан страны немедленно покинуть Иран, предупредив, что в ближайшее время это может стать невозможным.
С аналогичным призывом к своим гражданам выступили и американские власти.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше