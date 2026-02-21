Ричмонд
МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран «как можно скорее»

Сербское Министерство иностранных дел призвало граждан республики, находящихся в Иране, покинуть страну.

«В связи с ростом напряжённости и риском ухудшения ситуации в сфере безопасности всем гражданам Республики Сербия, находящимся в Исламской Республике Иран, рекомендуется как можно скорее покинуть страну», — указано в заявлении МИД.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал граждан страны немедленно покинуть Иран, предупредив, что в ближайшее время это может стать невозможным.

С аналогичным призывом к своим гражданам выступили и американские власти.

