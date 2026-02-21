Ричмонд
Президентские выборы на Украине могут состояться осенью 2026 года

Президентские выборы на Украине могут состояться осенью 2026 года, а парламентские — весной 2027-го. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в Верховной раде.

Ряд политических сил уже уведомили региональные ячейки о предстоящих голосованиях. При этом в парламенте прорабатывают сценарии проведения выборов в условиях военного положения, без его отмены.

Ранее Financial Times писала, что Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о намерении провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. По данным издания, такой шаг предпринят под сильным давлением администрации президента США Дональда Трампа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

