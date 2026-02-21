Президентские выборы на Украине могут состояться осенью 2026 года

Ряд политических сил уже уведомили региональные ячейки о предстоящих голосованиях. При этом в парламенте прорабатывают сценарии проведения выборов в условиях военного положения, без его отмены.
Ранее Financial Times писала, что Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о намерении провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. По данным издания, такой шаг предпринят под сильным давлением администрации президента США Дональда Трампа.
