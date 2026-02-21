Главе киевского режима Владимиру Зеленскому дали советы по украинскому урегулированию. Если он надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сначала на Украине стоит провести выборы. Об этом заявил бывший вице-президент вашингтонского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен, цитирует РИА Новости.
Он также отметил необходимость исключить возможность вступления Киева в НАТО. Важно, кроме того, добиться гарантий безопасности не только для Украины, но и для России, подчеркнул эксперт.
«Украина должна оставаться нейтральной страной, как и было согласовано в то время, когда она получила независимость», — заключил Эрл Расмуссен.
Бывший российский премьер Сергей Степашин счел проведение выборов на Украине невозможным. По его словам, они могут состояться только после подписания мирного соглашения.