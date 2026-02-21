Не отмеченных ранее бойцов и матерей солдат наградят медалями ЛДПР

«Депутаты и координаторы ЛДПР должны доехать до каждого военного, до каждой воинской части, до каждого госпиталя, до каждого гарнизона. Формула ЛДПР: уважение к защитнику — сильная страна. Люди в форме заслужили, чтобы с ними говорили по-человечески, без директив и без приказов. ЛДПР проведет встречи в регионах в рамках нашего партийного проекта “Открытый диалог”, — подчеркнул Слуцкий.