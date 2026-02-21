Не отмеченных ранее бойцов и матерей солдат наградят медалями ЛДПР

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что в преддверии Дня защитника Отечества поручил депутатам от партии наградить партийными медалями граждан, принимавших участие в освобождении Донбасса и Новороссии в рамках СВО, а также матерей, воспитавших солдат и офицеров.
«Депутаты ЛДПР обязаны найти и наградить тех, кого чиновники “заволокитили” в кабинетах. Поручаю в феврале провести вручение медалей “За освобождение Донбасса” и “Мать солдата”, — сказал РИА Новости Слуцкий.
По его словам, никто из военных, ветеранов и членов семей военнослужащих не останется один на один со своей бедой. Кроме того, парламентарий поручил партийцам провести в регионах РФ встречи с военными.
«Депутаты и координаторы ЛДПР должны доехать до каждого военного, до каждой воинской части, до каждого госпиталя, до каждого гарнизона. Формула ЛДПР: уважение к защитнику — сильная страна. Люди в форме заслужили, чтобы с ними говорили по-человечески, без директив и без приказов. ЛДПР проведет встречи в регионах в рамках нашего партийного проекта “Открытый диалог”, — подчеркнул Слуцкий.
Лидер партии призвал партийцев приглашать на встречу всех: ветеранов СВО, афганцев, сотрудников Росгвардии, МЧС России и полиции. «Главная задача — глаза в глаза услышать, что у ребят наболело», — заключил он.