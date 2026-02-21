Посольство КНР: торговые войны США и Китая не отвечают интересам сторон

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Развязывание торговых войн между США и Китаем идет вразрез с интересами обеих сторон. Об этом заявил 17 февраля ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя решение Верховного суда США о неконституционности введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин.
«Тарифные и торговые войны не отвечают интересам ни одной из сторон. Экономические и торговые отношения между Китаем и США носят взаимовыгодный характер», — указал он.
«Обе стороны должны работать вместе, чтобы реализовать важные общие договоренности между лидерами двух стран и обеспечить более высокую степень определенности и стабильности для экономического и торгового сотрудничества между КНР и Соединенными Штатами, а также для мировой экономики», — добавил дипломат.
Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение американским президентом импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин деньги.
2 апреля 2025 года американский лидер объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее президент менял тарифную ставку на импорт товаров из ряда стран. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что глава государства не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Американская администрация 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.