Посольство КНР: торговые войны США и Китая не отвечают интересам сторон

2 апреля 2025 года американский лидер объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее президент менял тарифную ставку на импорт товаров из ряда стран. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что глава государства не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Американская администрация 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.