Каллас потребовала от России уступок по Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европа ожидает от России уступок по украинскому урегулированию.
На встрече глав минобороны «европейской пятёрки» в Кракове она подчеркнула, что необходимо сосредоточиться на стороне, «несущей ответственность за войну», и увидеть шаги со стороны Москвы для достижения устойчивого мира.
СМИ сообщали, что Каллас распространила среди стран ЕС письмо с требованиями к РФ, включая сокращение российских войск. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва пока не будет раскрывать свою реакцию на этот список.
