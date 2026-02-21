Ричмонд
Каллас потребовала от России уступок по Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европа ожидает от России уступок по украинскому урегулированию.

На встрече глав минобороны «европейской пятёрки» в Кракове она подчеркнула, что необходимо сосредоточиться на стороне, «несущей ответственность за войну», и увидеть шаги со стороны Москвы для достижения устойчивого мира.

СМИ сообщали, что Каллас распространила среди стран ЕС письмо с требованиями к РФ, включая сокращение российских войск. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва пока не будет раскрывать свою реакцию на этот список.

Ранее сообщалось, что Захарова высмеяла Макрона за сравнение НАТО с лягушкой.

