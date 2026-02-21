Губернатор Иллинойса потребовал у США $8,7 млрд после решения о пошлинах

«Ваши пошлины нанесли огромный ущерб фермерам, разгневали наших союзников и привели к резкому росту цен на продукты питания. Верховный суд уведомил вас о том, что они (пошлины — прим. ТАСС) противоречат конституции. От имени жителей Иллинойса я требую вернуть $1,7 тыс. каждой семье Иллинойса. В моем штате 5 105 448 домохозяйств, это значит, что вы должны возместить ущерб на сумму $8 679 261 600», — говорится в письме губернатора на имя президента США Дональда Трампа.