У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

П. -КАМЧАТСКИЙ, 21 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2, которое ощутили жители Петропавловска-Камчатского, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
«Координаты: 52.9085, 159.8676…», — приводит данные о сейсмическом событии Telegram-канал ученых.
По предварительной информации службы, магнитуда землетрясения составила 5,0; по уточненным данным — 5,2.
Землетрясение произошло в 10.11.по камчатскому времени (01.11 мск). Эпицентр подземного толчка располагался в 86 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 50,8 километра.
Данных об инструментальной интенсивности подземных толчков в Петропавловске-Камчатском сейсмологи не предоставили. Однако горожане в соцсетях сообщают о том, что ощутили сейсмособытие в разных районах города.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, после которого в крае был введён и по сей день действует режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как высокий.