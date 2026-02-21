У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, после которого в крае был введён и по сей день действует режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как высокий.