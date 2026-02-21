СМИ: британке ампутировали конечности после того, как ее облизала собака

По данным издания, 52-летняя Манджит Сангха в одно из воскресений в июле 2025 года вернулась домой в плохом самочувствии, а на следующее утро ее нашли без сознания. По словам супруга, ее стояние ухудшалось стремительно: в субботу она играла с собакой, в воскресенье пошла на работу, а в понедельник ночью впала в кому.