СМИ: британке ампутировали конечности после того, как ее облизала собака

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Женщине в Британии ампутировали все четыре конечности из-за развившегося сепсиса после того, как ее, предположительно, облизала собака, пишет газета Telegraph.
По данным издания, 52-летняя Манджит Сангха в одно из воскресений в июле 2025 года вернулась домой в плохом самочувствии, а на следующее утро ее нашли без сознания. По словам супруга, ее стояние ухудшалось стремительно: в субботу она играла с собакой, в воскресенье пошла на работу, а в понедельник ночью впала в кому.
«Врачи говорят, что у 52-летней женщины мог развиться сепсис из-за чего-то безобидного, возможно, из-за того, что собака лизнула небольшую рану», — говорится в материале.
Издание отмечает, что во время пребывания в реанимации у Сангхи было шесть эпизодов остановки сердца.
«По мере ухудшения состояния хирургам пришлось ампутировать ей обе ноги ниже колена, а также обе руки и удалить селезенку, поскольку она также боролась с пневмонией и желчнокаменной болезнью», — пишет газета.
Женщина провела в больнице около восьми месяцев. После выписки из больницы женщина заявила, что до сих пор не может смириться с тем, что ей ампутировали все четыре конечности, добавив, что полна решимости снова научиться ходить и вернуться к работе.