Раскрыто, как банки изменят условия обслуживания карт уже в марте

Параллельно усиливается тренд на разграничение функций карт и банковских счетов/ вкладов. Первые используются для трат, вторые для накоплений. Это удобнее для финансовой организации, ведь деньги с карты могут быть сняты в любой момент. В целом банковские продукты становятся более специализированными и точными, заключил Лоссан.