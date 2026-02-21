Ричмонд
Степашин: Путин в 1998 году отпросился у Ельцина ездить к болевшему отцу

Владимир Путин в 1998 году попросил у первого президента России Бориса Ельцина разрешения ездить в Санкт-Петербург каждые выходные к болевшему отцу.

Об этом ТАСС сообщил Сергей Степашин, занимавший в тот период пост главы МВД.

«Он единственное, о чём попросил президента Ельцина: чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», — вспоминает Степашин.

Ельцин тогда поинтересовался, c чем связана просьба.

«(Путин — RT.) говорит, у него отец болел тяжело, и он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, как его отец участвовал в Великой Отечественной войне.

