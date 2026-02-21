Замглавы департамента образования Москвы рассказал о датах каникул в школах

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Половина столичных школ выйдет на каникулы на последней неделе февраля, остальные учебные заведения возьмут перерыв в середине марта, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.
«В московских школах есть два подхода: школы в начале года, даже сильно заранее — для учителей, для ребят, а главное, для родителей — определяют свои периоды каникул. У нас примерно распределяется 50 на 50. Половина школ уходит сейчас, в конце февраля до 1 марта, а другая часть школ организовывает эти каникулы в середине марта», — сказал Молев, отвечая на вопрос, когда столичные школьники выйдут на весенние каникулы.
Он отметил, что в период весенних каникул школы организовывают очень интересную работу, как внутри города, так и за его пределами — поездки, экспедиции и походы.