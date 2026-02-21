Замглавы департамента образования Москвы рассказал о датах каникул в школах

«В московских школах есть два подхода: школы в начале года, даже сильно заранее — для учителей, для ребят, а главное, для родителей — определяют свои периоды каникул. У нас примерно распределяется 50 на 50. Половина школ уходит сейчас, в конце февраля до 1 марта, а другая часть школ организовывает эти каникулы в середине марта», — сказал Молев, отвечая на вопрос, когда столичные школьники выйдут на весенние каникулы.