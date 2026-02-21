Ричмонд
ВСУ дважды атаковали Белгородскую область ракетами

Ракеты ВСУ дважды атаковали Белгород и два округа Белгородской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ракеты ВСУ дважды атаковали Белгород, Белгородский и Шебекинский округи Белгородской области, также удар был нанесен по критической инфрастуктуре региона, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«Город Белгород, Белгородский и Шебекинский округи дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Враг нанес удар по критической инфраструктуре региона», — написал Гладков в своем канале на платформе Max.

Отмечается, что аварийные бригады приступят к оценке повреждений в светлое время суток.