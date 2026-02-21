СМИ: Пентагон приступил к тестированию дронов в рамках новой инициативы

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Министерство войны США на этой неделе приступило к первому этапу испытаний недорогих дронов-камикадзе в рамках новой инициативы, направленной на расширение их применения в американских вооруженных силах, сообщает газета Army Times.
В начале февраля стало известно, что Пентагон планирует к 2027 году сформировать внушительный арсенал, включающий несколько сотен тысяч дронов-камикадзе. Как следует из заявления министерства, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, в рамках реализации этой стратегии к испытаниям беспилотных систем привлекли 25 профильных компаний, среди которых значатся и два украинских производителя: General Cherry и Ukrainian Defense Drone Tech.
«Министерство обороны США на этой неделе приступило к испытаниям в рамках начальной фазы своей программы Drone Dominance Program — инициативы, направленной на расширение использования коммерческих дронов во всех видах вооруженных сил», — пишет издание.
На первом этапе испытаний под названием Gauntlet на базе «Форт-Беннинг» в штате Джорджия военные будут управлять дронами и оценивать их работу, чтобы определить, какие из 25 конкурирующих производителей смогут пройти в следующий раунд программы, уточняет газета.
По данным издания, всего Пентагон планирует вложить 1 миллиард долларов в ближайшие два года в американскую индустрию дронов в рамках программы Drone Dominance.