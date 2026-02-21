Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Пентагон приступил к тестированию дронов в рамках новой инициативы

Army Times: Пентагон приступил к тестированию дронов в рамках новой инициативы.

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Министерство войны США на этой неделе приступило к первому этапу испытаний недорогих дронов-камикадзе в рамках новой инициативы, направленной на расширение их применения в американских вооруженных силах, сообщает газета Army Times.

В начале февраля стало известно, что Пентагон планирует к 2027 году сформировать внушительный арсенал, включающий несколько сотен тысяч дронов-камикадзе. Как следует из заявления министерства, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, в рамках реализации этой стратегии к испытаниям беспилотных систем привлекли 25 профильных компаний, среди которых значатся и два украинских производителя: General Cherry и Ukrainian Defense Drone Tech.

«Министерство обороны США на этой неделе приступило к испытаниям в рамках начальной фазы своей программы Drone Dominance Program — инициативы, направленной на расширение использования коммерческих дронов во всех видах вооруженных сил», — пишет издание.

На первом этапе испытаний под названием Gauntlet на базе «Форт-Беннинг» в штате Джорджия военные будут управлять дронами и оценивать их работу, чтобы определить, какие из 25 конкурирующих производителей смогут пройти в следующий раунд программы, уточняет газета.

По данным издания, всего Пентагон планирует вложить 1 миллиард долларов в ближайшие два года в американскую индустрию дронов в рамках программы Drone Dominance.

Узнать больше по теме
Министерство войны США: история, структура и причины возвращения названия
Министерство обороны США восстановило свое прежнее название и стало Министерством войны. По словам американского президента Дональда Трампа, власти давно думали о переименовании. Причинаы этого решения, а также об истории, структуре и здании американского военного министерства — в нашем материале.
Читать дальше