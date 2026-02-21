МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Командир батальона ВСУ заявил, что сейчас украинцы считают постыдным быть в рядах украинских войск, а не скрываться от армии, пишет британская газета Times.
«Нас погубит не российская армия, а люди в (нашей стране — ред.). Сейчас уже считается постыдным быть в армии, а не скрываться. Некоторые начинают говорить, что их враг — не Россия, а те, кто забирает их в (украинскую — ред.) армию», — заявил изданию неназванный командир батальона ВСУ.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.