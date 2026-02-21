Институт языкознания РАН назвал языки, у которых остался один носитель

На ительменском же говорили на западе Камчатки. «В этом языке выделяется два диалекта: южный и северный. Последняя носительница ительменского языка говорит на северном диалекте. Ее зовут Людмила Егоровна Правдошина. Ей 87 лет, по-ительменски она говорит с детства», — отметила Казакевич.