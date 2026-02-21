Ричмонд
Институт языкознания РАН назвал языки, у которых остался один носитель

РИА Новости: один носитель остался у двух языков в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Два языка в России имеют всего по одному носителю, это ительменский и медновский алеутский, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

В субботу отмечается Международный день родного языка.

«Два языка России имеют по одному компетентному носителю. Это ительменский и медновский алеутский», — сказала РИА Новости Казакевич.

Она пояснила, что медновский алеутский — это смешанный русско-алеутский язык, возникший в начале XIX века на острове Медном (входит в состав Командорских островов в Беринговом море) среди потомков алеутских матерей и русских отцов.

На ительменском же говорили на западе Камчатки. «В этом языке выделяется два диалекта: южный и северный. Последняя носительница ительменского языка говорит на северном диалекте. Ее зовут Людмила Егоровна Правдошина. Ей 87 лет, по-ительменски она говорит с детства», — отметила Казакевич.

По ее словам, помимо Людмилы Правдошиной в России есть еще около 10 человек, которые в разной степени усвоили южный диалект ительменского языка уже во взрослом возрасте. Их принято называть новыми говорящими.

