Участник процесса: 2 марта суд проведёт беседу по иску Тимура Иванова к МО

В Москве 2 марта Мещанский суд проведёт беседу по исковому заявлению экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова к ведомству из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на участника процесса.
«Беседа запланирована на 2 марта», — заявил источник.
Заседание пройдёт в закрытом режиме.
Ранее газета «Коммерсантъ» писала о том, что Иванов подал иск в Мещанский районный суд Москвы к Минобороны, военному комиссариату столицы и Единому пункту отбора на контрактную службу из-за отказа в отправке в зону спецоперации.
