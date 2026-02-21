Ричмонд
Участник процесса: 2 марта суд проведёт беседу по иску Тимура Иванова к МО

В Москве 2 марта Мещанский суд проведёт беседу по исковому заявлению экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова к ведомству из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на участника процесса.

«Беседа запланирована на 2 марта», — заявил источник.

Заседание пройдёт в закрытом режиме.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала о том, что Иванов подал иск в Мещанский районный суд Москвы к Минобороны, военному комиссариату столицы и Единому пункту отбора на контрактную службу из-за отказа в отправке в зону спецоперации.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше