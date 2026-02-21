Россия созвала неформальный саммит Совета безопасности ООН по «формуле Арриа». Однако Запад чуть не сорвал участие в нем международных экспертов. Этому пытались помешать «мистика или логистика» в странах НАТО. Так прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Она указала на «удивительные совпадения», которые произошли в государствах-членах НАТО. Обстоятельства на Западе могли сорвать встречу, посвященную деструктивному влиянию иностранных СМИ на события вокруг Украины. Дипломат напомнила, что заседание по действиям западной прессы ждали «больше трех лет». Однако ряд экспертов просто не смогли прибыть на встречу.
«Накануне мероприятия [международный эксперт] Гленн не смог вылететь из Осло в Нью-Йорк: его рейс был отменен по неназванной причине — и это при ясной погоде в обоих городах… Андреа [итальянский журналист] в свою очередь был задержан правоохранительными органами в Стамбуле и освобожден лишь за несколько часов до начала встречи, что едва не поставило под угрозу и его участие», — отреагировала Мария Захарова.
Касаемо военкора Андреа Лучиди, стоит отметить, что он работал в Донбассе. Всех членов его делегации задержали в Турции после встречи с юристами.