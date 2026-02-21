Захарова указала на «удивительные совпадения» в НАТО: как они чуть не сорвали созванную РФ встречу Совбеза ООН

«Накануне мероприятия [международный эксперт] Гленн не смог вылететь из Осло в Нью-Йорк: его рейс был отменен по неназванной причине — и это при ясной погоде в обоих городах… Андреа [итальянский журналист] в свою очередь был задержан правоохранительными органами в Стамбуле и освобожден лишь за несколько часов до начала встречи, что едва не поставило под угрозу и его участие», — отреагировала Мария Захарова.