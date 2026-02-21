ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Украинский конфликт продвигается к завершению, заявил временный поверенный в делах РФ в США Андрей Леденев.
«Как вы могли слышать из новостей, в ходе последних переговоров в Женеве на этой неделе конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии в нашем братском государстве, продолжает приближаться к своему завершению», — сказал Леденев на мероприятии в посольстве в честь Дня защитника Отечества.
Как заявил высокопоставленный дипломат, нынешняя администрация США активно поддерживает переговоры по урегулированию, в отличие от предыдущей, поддерживавшей коллективные усилия Запада по достижению несбыточной мечты о нанесении стратегического поражения России.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17−18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии «были тяжелыми, но деловыми». Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.