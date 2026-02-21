«За три недели»: в Венгрии выступили с предупреждением для Зеленского

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Венгрия способна «уничтожить Украину за три недели».
В своём посте в соцсети X он связал это с решением Будапешта блокировать кредит ЕС Киеву в 90 миллиардов евро, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Кошкович также напомнил, что Словакия прекратила поставки дизельного топлива, что ударило по энергетическому и военному потенциалу Украины.
По его словам, если решение будет зависеть от Венгрии, военная разведка Украины также будет ограничена.
Министерство экономики Словакии сообщало о приостановке поставок нефти, но ожидало их возобновления в ближайшие дни. Премьер Роберт Фицо назвал ситуацию политическим шантажом.
Ранее сообщалось, что Венгрия выдвинула условия для поддержки кредита Украине на 90 млрд евро от ЕС.
