«За три недели»: в Венгрии выступили с предупреждением для Зеленского

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Венгрия способна «уничтожить Украину за три недели».

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Венгрия способна «уничтожить Украину за три недели».

В своём посте в соцсети X он связал это с решением Будапешта блокировать кредит ЕС Киеву в 90 миллиардов евро, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Кошкович также напомнил, что Словакия прекратила поставки дизельного топлива, что ударило по энергетическому и военному потенциалу Украины.

По его словам, если решение будет зависеть от Венгрии, военная разведка Украины также будет ограничена.

Министерство экономики Словакии сообщало о приостановке поставок нефти, но ожидало их возобновления в ближайшие дни. Премьер Роберт Фицо назвал ситуацию политическим шантажом.

Ранее сообщалось, что Венгрия выдвинула условия для поддержки кредита Украине на 90 млрд евро от ЕС.

