Стало известно о личной просьбе Путина к Ельцину: зачем глава ФСБ каждую неделю ездил в Петербург

В июле 1998 года Владимир Путин вступил на пост главы ФСБ. Тогда он обратился к на тот момент президенту России Борису Ельцину с личной просьбой. Владимир Путин хотел ездить в Петербург к болеющему отцу каждый выходной. Об этом рассказал бывший премьер РФ Сергей Степашин в диалоге с ТАСС.