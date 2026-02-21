Стало известно о личной просьбе Путина к Ельцину: зачем глава ФСБ каждую неделю ездил в Петербург

В июле 1998 года Владимир Путин вступил на пост главы ФСБ. Тогда он обратился к на тот момент президенту России Борису Ельцину с личной просьбой. Владимир Путин хотел ездить в Петербург к болеющему отцу каждый выходной. Об этом рассказал бывший премьер РФ Сергей Степашин в диалоге с ТАСС.
Он сообщил, что Владимиру Путину требовались еженедельные поездки. Он навещал отца каждые выходные.
«Когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», — оповестил Сергей Степашин.
Как сообщила газета The Guardian, бывший президент США Джо Байден звонил российскому лидеру в 2021 году. Он был встревожен докладами американской разведки. Поводом для срочного звонка стали секретные данные о Москве и Киеве.