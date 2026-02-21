Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Леденёв: украинский конфликт постепенно продвигается к завершению

Украинский конфликт постепенно продвигается к завершению, считает временный поверенный в делах России в Соединённых Штатах Андрей Леденёв.

Украинский конфликт постепенно продвигается к завершению, считает временный поверенный в делах России в Соединённых Штатах Андрей Леденёв.

«Конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии в нашем братском государстве, продолжает приближаться к своему завершению», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер признал, что войска ВС России ежедневно продвигаются вперёд в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ждать немедленных новостей по итогам переговоров.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше