Украинский конфликт постепенно продвигается к завершению, считает временный поверенный в делах России в Соединённых Штатах Андрей Леденёв.
«Конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии в нашем братском государстве, продолжает приближаться к своему завершению», — цитирует его РИА Новости.
Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер признал, что войска ВС России ежедневно продвигаются вперёд в конфликте на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ждать немедленных новостей по итогам переговоров.
