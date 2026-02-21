Ричмонд
Трамп подписал указ о введении торговой пошлины для всех стран мира

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира.

Источник: РИА "Новости"

«Для меня большая честь объявить, что я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине 10% на все страны, который вступит в силу почти немедленно», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.

В ответ на решение Верховного суда Трамп заявил, что все пошлины, мотивированные национальной безопасностью, остаются в силе. Он добавил, что вскоре подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% сверх уже действующих и сообщил, что ряд торговых соглашений США с другими странами будет пересмотрен из-за вердикта суда.

