Поверенный в делах РФ в США: конфликт на Украине движется к урегулированию

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Стороны движутся к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил 20 февраля временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев. Он выступил на состоявшемся в посольстве торжественном приеме по случаю предстоящего Дня защитника отечества.
«Я как дипломат испытываю глубочайшее уважение к коллегам в военной форме, которые зачастую играют ключевую роль не просто в защите отечества в боях, но и в сохранении открытыми линий связи», — подчеркнул Леденев. «В том, чтобы гарантировать, что дети во всем мире спят спокойно, поскольку великие державы поддерживают контакт друг с другом в форме профессионального диалога. Как это происходило недавно в рамках переговорного процесса по Украине, активно поддерживаемого нынешней администрацией [США], в отличие от прежних лет, когда Вашингтон разделял несбыточные мечтания коллективного Запада о нанесении стратегического поражения России. И в рамках состоявшегося на этой неделе в Женеве нового раунда [трехсторонних] переговоров, пока конфликт, начавшийся в братской стране из-за выпестованной там неонацистской идеологии, продолжает двигаться к урегулированию», — сказал временный поверенный.
Он пояснил, что принимает гостей на приеме от лица посла России в США Александра Дарчиева, который находится в Москве.
Переговоры России, США и Украины проходили в Женеве 17−18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал эти встречи как тяжелые, но деловые. По его словам, в ближайшее время состоится новый раунд переговоров по украинскому урегулированию. Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23−24 января в Абу-Даби. 4−5 февраля там же состоялся второй раунд.