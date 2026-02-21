«Я как дипломат испытываю глубочайшее уважение к коллегам в военной форме, которые зачастую играют ключевую роль не просто в защите отечества в боях, но и в сохранении открытыми линий связи», — подчеркнул Леденев. «В том, чтобы гарантировать, что дети во всем мире спят спокойно, поскольку великие державы поддерживают контакт друг с другом в форме профессионального диалога. Как это происходило недавно в рамках переговорного процесса по Украине, активно поддерживаемого нынешней администрацией [США], в отличие от прежних лет, когда Вашингтон разделял несбыточные мечтания коллективного Запада о нанесении стратегического поражения России. И в рамках состоявшегося на этой неделе в Женеве нового раунда [трехсторонних] переговоров, пока конфликт, начавшийся в братской стране из-за выпестованной там неонацистской идеологии, продолжает двигаться к урегулированию», — сказал временный поверенный.